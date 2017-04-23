تطبيق “U order” لطلب الطعام في المراكز التجارية

قريبا.. تطبيق “U Nav ” يساعدك على توفير المعلومات المطلوبة في المتاحف والمطارات بدون انترنت

تطبيق “c r m” يساعد على متابعه العملاء

“UNIQUE ” تدرس القيد في بورصة النيل خلال عامي 2016 و 2017

حسن : نستهدف التوسع في الاسواق الخليجية والأوروبية خلال 2017

كشفت شركة ” UNIQUE ” للحلول والتطبيقات التكنولوجية، عن إطلاق أحدث تطبيقاتها في السوق المصري، كما أن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق الخليجية والاوربيبة خلال 2017، وبالتالي زيادة إستثماراتنا محليا خلال العام الحالى.

وأكد محمد حسن مدير التسويق بالشركة ، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، أن الشركة بدأت عملها في السوق المحلى منذ 3 شهور تقريبا، مشيرا إلى أن ” UNIQUE ” أطلقت 3 تطبيقات جديدة لها بالسوق المحلى.

تطبيقات وخدمات

وأوضح حسن أن الشركة أطلقت تطبيق “U order” وهو يعتبر حل عصرى غير مسبوق يتماشى مع الطفرات التكنولوجيه لتسهيل طلبات الزائرين للمراكز التجاريه و المطاعم بشكل ممتع و سريع، وذلك من خلال طلب الطعام وتحديد ميعاد استلامه ، كما يمكنك دفع الخدمة من خلال التطبيق.

أما التطبيق الثاني وهو ” “c r m” الذي يساعد على متابعه العملاء فى المراحل المختلفه فى شتى المجالات و خدمه ما بعد البيع، و ذلك لاتمام عمليه البيع بفاعليه و تحقيق الاهداف التسويقيه و البيعيه و ارضاء العميل اثناء و بعد مرحله البيع.

وتستعد الشركة خلال الفترة المقبلة من إطلاق تطبيق “U Nav ” والذي يساعد العميل على توفير المعلومات في الأماكن التى لديها الكثير من التفاصيل مثل المستشفيات والمراكز التجاريه والمتاحف والمطارات والمدارس والفنادق والقرى السياحية، من خلال البلوتوث وبدون إنترنت يمكنك التعرف على تفاصيل المكان المتواجد به.

وأشار حسن إلى أن هذا التطبيقات تعمل على حل كل المشكلات الخاصه بالبحث عن الأماكن و الأشخاص و الأجهزه و الأعطال و الصيانه فى نفس لحظه البحث، وذلك بأستخدام أحدث الحلول التكنولوجيه الفريده و الاستثنائيه غير المسبوقه.

شركة مصرية ١٠٠٪

وقال حسن أن الشركة مصرية متخصصة في مجال الإستشارات التسويقية ودراسة وتقييم الفرص الإستثمارية وتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في هذه المجالات.

وأوضح أنه جارى الدراسة القيد في بورصة النيل خلال عامي 2016 و 2017، وذلك ضمن خطتها للتوسع في السوق المحلي، كما أنها تسعى لتكوين دور وبصمة واضحة في تنمية وتطوير أداء أكبر عدد ممكن من الأفراد والمستثمرين والشركات العربية والعالمية التي نتعامل معها.

كما تسعى الشركة لتكوين دور وبصمة واضحة في تنمية وتطوير أداء أكبر عدد ممكن من الأفراد والمستثمرين والشركات العربية والعالمية التي نتعامل معها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تأهيل الحاصلين على قروض المشروعات و رجال الاعمال لاداره شركاتهم فى شتى المجالات ( تسويق- موارد بشريه- تدريب الموظفين ) وكذلك تعد الشركة دراسات الجدوى التسويقية والإقتصادية للمشروعات تقييم المشروعات والفرص الإستثمارية دراسة الصورة الذهنية وقياس مدى رضا العملاء والمساهمة في وضع السياسات والإستراتيجية التسويقية .

وتضم شركة ” UNIQUE” خبراء وإستشاريين دائمين يتميزون بخبراتهم وكفائتهم العالية التي إكتسبوها من خلال عملهم بكبرى المؤسسات المهنية العالمية، كما تمتلك “UNIQUE” عدة فروع ومكاتب تمثيل وسابقة خبرة في بعض الدول عربية.