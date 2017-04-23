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الصحة : اصابة 15 في حريق بمصنع للأدوات المنزلية بالغربية
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الصحة : اصابة 15 في حريق بمصنع للأدوات المنزلية بالغربية

الأحد، 23 ابريل 2017 09:35 م
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أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن اصابة 15شخصا في حريق مصنع للأدوات المنزلية بمنشية البكرى بالمحله الكبرى محافظة الغربية .

وقال الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف ، في تصريح له مساء اليوم، إنه تم نقل 10 من المصابين الى مستشفيات المحلة الكبرى وصدر المحلة وذلك عن طريق 7 سيارات اسعاف ، بينما تم اسعاف 5 من المصابين في موقع الحادث .

ومن جانبه ، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أن الاصابات تراوحت مابين اختناق وكدمات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات .

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