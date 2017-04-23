أعلنت ماستركارد وماكدونالدز عن تعاونهما الإستراتيجي الذي يهدف لتقديم بدائل أكثر سهولة وسرعة للدفع الإلكتروني لكافة عملاء ماكدونالدز عند شراء وجباتهم المفضلة، سواءً في أي فرع أو عن طريق الانترنت أو خدمة الحصول على الطلبات في السيارة (Drive Thru). تأتي هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية الاستراتيجية التي سبق توقيعها بين الشركتين، بهدف تقديم حلول دفع إلكترونية مبتكرة في الأسواق الرئيسية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف توفير بديلي الدفع الجديدين إلى تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة لحلول دفع أسهل وأسرع وأكثر أماناً كبديل للدفع النقدي. فمن خلال أحدث تقنيات ماستركارد، سيتمكن عملاء ماكدونالدز من دفع قيمة مشترياتهم بمنتهى السهولة من خلال استخدام بطاقاتهم الالكترونية في أي فرع من فروع ماكدونالدز البالغ عددها 96 فرع في جميع أنحاء الجمهورية. وبالإضافة لذلك، تتيح ماستركارد لعملاء ماكدونالدز إمكانية إتمام عمليات الدفع عبر الإنترنت من خلال بوابة ماستركارد الالكترونية للدفع عبر الانترنت MPGS ، حيث يمكنهم طلب وشراء وجباتهم بسهولة عن طريق الانترنت ودفع قيمة مشترياتهم من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني.

وتعليقاً على ذلك، يقول تامر كاشف- مدير ماستركارد مصر: “باعتبارها شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات، تلتزم ماستركارد بتحسين وتسهيل حياة المواطنين من خلال منحهم حلول دفع مبتكرة، حيث نؤمن أن السهولة والملائمة أصبحا ضرورة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، خاصة في عالمنا الذي يتغير بوتيرة سريعة كل لحظة. ويمثل تعاوننا مع ماكدونالدز فرصة رائعة تتيح لكلانا منح حاملي البطاقات المرونة المطلوبة التي تُمكّنهم من الشراء في أي وقت ومن أي مكان.”

ومن جانبه علق الأستاذ علاء فتحي- مدير عام ماكدونالدز: “لأننا سلسلة مطاعم تعتمد بشكل أساسي على الخدمة السريعة، فإننا نتطلع باستمرار لتعزيز تجربة العملاء مع ضمان تطبيق أعلى المعايير المرتبطة بجودة الخدمة. ففي مصر، تقدم ماكدونالدز خدماتها لأكثر من 70,000 عميل يومياً، لذلك فإن توفير عمليات دفع سلسة ستساعد العملاء في الحصول على وجباتهم وأصنافهم المفضلة بشكل أسرع. إننا سعداء بالتعاون مع ماستركارد بما يتيح لنا تقديم خيارات دفع مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام لعملائنا، بالإضافة لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع ايقاع حياتهم السريع”

وفي مرحلة لاحقة، ستتضمن الاتفاقية مجموعة من حلول الدفع المبتكرة الأخرى مثل بطاقات الدفع اللاتلامسية، والدفع عن طريق الهواتف المحمولة، وكود QR. وتُعد هذه الحلول بدائل مثالية في الأسواق والأنشطة التي تتطلب سرعة اتمام عملية الدفع، حيث تُمكّن العملاء من دفع قيمة وجباتهم بطرق أكثر سرعة وسهولة.