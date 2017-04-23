افتتح رئيس جامعة بورسعيد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، اليوم الأحد، الملتقى العلمي الأول لأعضاء هيئة التدريس لقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة.

وأشاد شاهين - خلال كلمته بافتتاح الملتقي - بالدور الذي تلعبه كلية الهندسة في خدمة المجتمع وما تمتلكه من قامات علمية كبيرة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، مطالبًا أن يضم الملتقى المقبل جميع أقسام الكلية.. مؤكدًا أن أحد الأهداف الأساسية من الملتقيات العلمية هو الطالب نفسه ، فبدون الطالب لا تكتمل المنظومة التعليمية.

حضر افتتاح الملتقى الدكتور ندا الحسني ندا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن محمد حسن عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة.