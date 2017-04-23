بهدف المشاركة في جهود الترويج للسياحة الداخلية، وتعريف الشباب بالمعالم السياحية الأثرية والترفيهية المحلية، وتشجيعهم على السفر اليها والاستمتاع بها أطلقت شركة “كوكاكولا مصر” حملة “كوكاكولا احلى في مصر” التي ستتيح للجميع فرصة زيارة تلك المعالم والوجهات السياحية المتفردة، وقامت الشركة بإطلاق هشتاج #أعرف_بلدك لنشر صور المعالم السياحية.

حرصت كوكاكولا على ان تتميز الحملة بالإبداع والابتكار لجذب أكبر عدد من المصريين من مختلف الاعمار والفئات للمشاركة في الحملة، فقامت باستبدال العلامة التجارية لكوكاكولا الشهيرة الموجودة على عبواتها بأسم “كوكاكولا أحلى فى” مع كتابة أسماء مختلف المحافظات والمناطق والوجهات السياحية المتنوعة في مصر، لتقوم بتشجيعهم على المشاركة في المسابقة من خلال جمع الحروف الخاصة بالواجهات السياحية المختلفة للفوز برحلة متميزة إلى أحد هذه المعالم.

أكد كريم سمير مدير تسويق منتج كوكاكولا أن الحملة ستستمر لمدة ثلاث شهور وتشمل 16 وجهة سياحية مختلفة وتعتمد على التسويق بأسلوب مبتكر لكل مدينة ومقصد سياحي، حيث تقوم الشركة بدعوة المصريين لزيارة تلك المدن والمقاصد السياحية لتنشيط وترويج السياحة فى مصر مما سيكون له أثر إيجابي على السياحة الداخلية وكذلك السياحة الخارجية الوافدة إلى المدن المصرية.

وأوضح سمير أن الحملة تأتي ضمن جهود كوكاكولا كأول شركة عالمية تنفذ حملة للترويج للسياحة الداخلية وتحس المصريين على التمتع ببلدهم بدلا من السفر للخارج.

كما أضاف ان شركة كوكاكولا تجدد التزامها نحو المجتمع المصري من خلال ترويج السياحة الداخلية ومساعدة ذلك القطاع الهام ضمن مسؤوليتها المجتمعية تجاه مصر.

وأختتم سمير حديثه بحث المصريين على المشاركة في الحملة، التي ستساهم في نقل صورة مشرفة للسياحة المصرية للعالم الخارجي في وقت تحتاج البلاد فيه احياء هذا الملف الحيوى. معربا عن أمله في نهوض بالسياحة في مصر سواء كانت داخلية أو خارجية التى تعتبر شريان الاقتصاد المصري.

يذكر أن كوكاكولا لها باع كبير في إطلاق مبادرات مجتمعية في مختلف المجالات على مر السنوات الماضية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتها التى تهدف الى اسعاد المصريين ونشر الفرحة والتفاؤل بين اطياف المجتمع.