واصلت مديريات التموين بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد، استقبال القمح المورد من المزارعين خلال موسم الحصاد عن طريق اللجان التي تم تشكيلها لتحديد جودة ونقاء القمح المورد إلى الشون والصوامع.

ففى محافظة قنا، أكد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر أنه تم توريد 1767 طنا و573 كيلوجراما من محصول القمح فى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المشكلة بمديرية التموين لم تتلق حتى الآن أي بلاغات أو شكاوي من المزارعين، وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات التى حددتها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة.

وفى محافظة الأقصر، قال سيد الطاهر وكيل وزارة التموين “إن شونة مطحن أرمنت جنوب المحافظة تسلمت اليوم أول دفعة من محصول القمح للموسم الحالي، والتي بلغت 4 أطنان و830 كيلوجراما، مشيرا إلى أن توريد القمح للشون والمطاحن بالمحافظة مستمر حتى منتصف يوليو المقبل، حيث أن السعة التخزينية للشون والمطاحن بالمحافظة تبلغ 33 ألف طن”.

وبالغريبة، أوضح وكيل وزارة الزراعة المهندس عادل محمد مصطفى العتال أنه تم توريد 590 طنا و600 كيلوجرام من محصول القمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى اليوم، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت 135 ألفا و930 فدانا بقمح ذات إنتاجية مرتفعة، منوها بأنه تم تجهيز 26 موقعا على مستوى المحافظة، منها 3 صوامع و4 هناجر و11 شونة أسمنتية و9 مراكز تجميع منهم موقع مشترك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتسلم القمح وفرزه وتحديد درجة النقاوة وصرف الأثمان فورا.

أما بمحافظة كفر الشيخ، فقد صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمتحدث الرسمي للمديرية اليوم بأن المديرية خصصت 24 منفذا لتوريد القمح، منها 15 منفذا للاستلام والتخزين، و9 مراكز تجميع يتم الاستلام بها والنقل إلى مواقع التخزين.

وأوضح أن إجمالى ما تم توريده منذ بداية موسم توريد القمح فى منتصف الشهر الحالى حتى اليوم هو 3138 طن قمح محلى، حيث تم تشكيل لجان متابعة من قبل مديرية التموين على مدار الساعة تحت إشراف المحاسب عماد عبدالغنى حبيب وكيل وزارة التموين لإزالة أي عقبات خلال عملية التوريد، مؤكدا أنه يتم التأكد يوميا من وجود كافة أعضاء اللجنة المسئولة عن عملية الاستلام.

وفى محافظة البحيرة، أعلنت المهندسة نادية عبده المحافظ عن فتح الباب للمزارعين لتوريد إنتاجهم من محصول القمح داخل الشون بنطاق المحافظة اعتبارا من يوم 15 أبريل الجارى، مشيرة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة بلغت 138ر321 ألف فدان، وتم حصاد 380ر16 ألف فدان حتى الأمس، كما بلغت الكمية الموردة حتى اليوم 688ر55 ألف طن بشون غربال بدمنهور ونظيف بكفر الدوار.

وشددت على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح المحلى لهذا الموسم مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا للأسعار المعلنة، والتى تبلغ ما بين 555 جنيها للإردب زنة 150 كج وحتى 575 جنيها حسب درجة نقاوة ونظافة القمح، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع هدر أية كميات منه.