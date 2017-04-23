جولة تفقدية لمحافظ الوادى الجديد فى مركز الداخلةالأحد، 23 ابريل 2017 06:00 م
حذر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أصحاب المخابز من عدم الاهتمام بانتاج خبز مطابق للمواصفات ، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة الخبز المقدم للمواطنين بالمخابز.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم “الأحد” لحالة انتاج الخبز المدعم بمخابز مركز الداخلة وذلك للاطمئنان على مطابقة الخبز للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والسلامة الصحية ، مشيرا إلى ضرورة التأكد من وزن الرغيف وكذلك المساواة فى التعامل مع جميع المواطنين ، وأنه سيتم محاسبة أى مخبز يُثبت إهماله، وإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات.
وشدد على أن الحملات التموينية المفاجئة على المخابز مستمرة لكشف أى تلاعب ، مطالبا بعدم استغلال المواطن، والتحقق من جودة المنتج، لمراعاة وصول الدعم إلى مستحقيه، والالتزام بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز .
وقام المحافظ بتفقد مدرسة الثانوية العامة بمدينة موط بمركز الداخلة ، مطالبا بضرورة التوسع فى مجموعات التقوية للطلاب على أن يقوم مجالس الأمناء باختيار المدرسين ذو الكفاءات العالية ، وضرورة التنسيق مع خبراء للتعليم ومستشارين تابعين لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ وعقد ندوات ودورات توعوية للمدرسين ومحاضرات دراسيه للطلاب ، ودراسة إنشاء جناح دراسى كتوسعة بالمدرسة ودراسة وعرض إمكانية إنشاء 5 محلات تجارية بسور المدرسة وذلك طبقا للشروط والمواصفات القانونية المنظمة لذلك بهدف تدعيم المدرسة ماليا وزيادة مواردها الذاتية.
وتفقد المحافظ مستشفى الداخلة المركزى شملت تفقد أقسام العناية المركزة والأشعة والكلى وبنك الدم واستمع لعدد من الحالات المرضية والتقى مع المرضى والمواطنين ، كما ناقش المحافظ مع الاطباء بالمستشفى آليات تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.
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