

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، إخلاء سبيل طفل متهم باغتصاب آخر بعزبة الهجانة بمدينة نصر، عقب تنازل والدة الطفل المغتصب عن المحضر.

كانت النيابة استمعت لأقوال والدة الطفل، والتى قالت: إنها تعيش مع نجلها في منطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وعقب شعور نجلها بإعياء شديد وبالتوجه لدكتور جراحة قال لها الدكتور: إن نجلها تعرَّض للاغتصاب.

وعند سؤالها نجلها أوضح لها أن “ع. ا”، قام باستدراجه لأحد الأماكن المهجورة وقام بالتعدي عليه جنسيًّا أكثر من مرة، وقال له: لو أخبرت والدتك سوف أقتلك.

وبإجراء التحريات تبيَّن أن المتهم اعتاد هتك عرض الأطفال بالمنطقة، وتمكنت قوة من القسم برئاسة الرائد وائل غنام، رئيس المباحث، والأمين محمد عصام من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر برقم 21084 جنح مدينة نصر وباشرت النيابة التحقيقات.

البداية عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من ربة منزل، تتهم شابًّا، 16 سنة، بهتك عرض نجلها، البلاغ من العمر 7 سنوات، وذكر البلاغ أن المتهم قام باستدراج نجلها لأحد الأماكن المهجورة وقام بالتعدي عليه جنسيًّا أكثر من مرة.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وتمكنت قوة من القسم برئاسة الرائد وائل غنام، رئيس المباحث، والأمين محمد عصام من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر برقم 21 جنح مدينة نصر، وباشرت النيابة التحقيقات.