"إسماعيل" يلتقي عددا من الوزراء لبحث ترتيبات مؤتمر الشباب بالإسماعيليةالأحد، 23 ابريل 2017 05:52 م
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بعدد من الوزراء ، في إطار الإعداد لمؤتمر الشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية في الفترة من 25 إلى 27 إبريل الجاري ، لتنسيق الجهود بما يحقق أهداف مؤتمر الشباب في صنع حوار راق وصريح مع الشباب حول مختلف قضايا الوطن.
ووجه رئيس الوزراء الوزراء بالاهتمام بتقديم صورة واضحة للشباب حول ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لاسيما ما تم تنفيذه من مشروعات في مجالات من بينها الصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والنقل والتموين والزراعة والكهرباء.
ووجه بعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي غدت تعكس تحسنا مقارنة بفترات سابقة إلى جانب توضيح التحديات التي تواجه الاقتصاد وما تفرضه جهود الإصلاح من صعوبات ناجمة عن تراكم المشكلات وعدم تناولها بشكل جذري في فترات سابقة، هذا بالإضافة إلى أهمية عرض موجز لخطط الدولة خلال الفترة القادمة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وشدد رئيس الوزراء أيضا بعرض تصور الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال خطط على المديين القصير والمتوسط وكذا توضيح جهود الحكومة لمعالجة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد المهندس إسماعيل أن عرض الموضوعات في إطار من الوضوح من شأنه تكوين صورة متكاملة ومتوازنة أمام المشاركين في المؤتمر حول الأوضاع الاقتصادية في مصر ومنهجية الحكومة في التعامل معها، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والاستفادة من المناقشات المفتوحة والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار، خاصة وأن المؤتمر يعد فرصة جيدة للتعرف بشكل مباشر على آراء الشباب بوصفهم قوة فاعلة رئيسية في المجتمع وأحد الشركاء في تحمل المسئولية وصنع القرار وقيادات المستقبل.
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