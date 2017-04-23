حل مجلس إدارة مركز شباب وجمعية خيرية بأمر محافظ سوهاجالأحد، 23 ابريل 2017 05:47 م
أصدر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، قرارين بحل مجلس إدارة مركز شباب “أولاد نصير” بدائرة مركز سوهاج، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وحل وتصفية جمعية “الحبيل” الخيرية، بدائرة مركز البلينا التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية.
وقال السكرتير العام لمحافظة سوهاج اللواء عصام العلقامي - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن قرار حل مجلس إدارة مركز الشباب، جاء لعدم انعقاد مجلس الإدارة منذ شهر أغسطس 2016، وتقدم بعض الأعضاء باستقالاتهم، لعدم تعاون رئيس مجلس الإدارة مع الأعضاء ووجود بعض المشاكل الشخصية، مضيفا أن المحافظ كلف المجلس المعين بتسيير أمور المركز، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للمركز.
وأشار العلقامي إلى أن قرار حل وتصفية جمعية “الحبيل” الخيرية بمركز البلينا، جاء لرغبة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، ونظرا لعجزها عن تحقيق أغراضها التي أشهرت من أجلها، وعدم وجود موارد مالية للجمعية، وأن أموال الجمعية ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للائحة النظام الأساسي
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