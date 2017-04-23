 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 06:22 مساءً
روابط سريعة
حل مجلس إدارة مركز شباب وجمعية خيرية بأمر محافظ سوهاج
أيمن عبد المنعم - محافظ سوهاج

حل مجلس إدارة مركز شباب وجمعية خيرية بأمر محافظ سوهاج

الأحد، 23 ابريل 2017 05:47 م
خاص - محيط

أصدر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، قرارين بحل مجلس إدارة مركز شباب “أولاد نصير” بدائرة مركز سوهاج، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وحل وتصفية جمعية “الحبيل” الخيرية، بدائرة مركز البلينا التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية.

وقال السكرتير العام لمحافظة سوهاج اللواء عصام العلقامي - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن قرار حل مجلس إدارة مركز الشباب، جاء لعدم انعقاد مجلس الإدارة منذ شهر أغسطس 2016، وتقدم بعض الأعضاء باستقالاتهم، لعدم تعاون رئيس مجلس الإدارة مع الأعضاء ووجود بعض المشاكل الشخصية، مضيفا أن المحافظ كلف المجلس المعين بتسيير أمور المركز، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للمركز.

وأشار العلقامي إلى أن قرار حل وتصفية جمعية “الحبيل” الخيرية بمركز البلينا، جاء لرغبة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، ونظرا لعجزها عن تحقيق أغراضها التي أشهرت من أجلها، وعدم وجود موارد مالية للجمعية، وأن أموال الجمعية ستؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للائحة النظام الأساسي

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3