قام اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء عصام سعد مدير الأمن، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني، بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة، بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء.

وتضمنت مراسم الاحتفال التي حضرها قادة الأفرع العسكرية من قيادات الجيش الثاني الميداني، عزف الموسيقات العسكرية للسلام الوطني وسلام الشهيد لشهداء مصر، كما تضمنت قراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء