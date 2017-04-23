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فرنسا: 69.42% نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات
الانتخابات الفرنسية

فرنسا: 69.42% نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات

الأحد، 23 ابريل 2017 05:55 م

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة اليوم الأحد، قد بلغت 69.42 % حتى الساعة الخامسة مساء.

و كانت نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2012 قد بلغت 70.59 %.

و من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية البلغ عددها 66546 لجنة فى الساعة السابعة مساء بينما فى بعض المدن الكبرى سينتهى التصويت فى الثامنة مساء على أن يتم بعد ذلك فرز الأصوات و إعلان النتائج الجزئية تدرجيا.

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