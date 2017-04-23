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الزراعة: صرف 8 آلاف جنيه للمتضررين من نفوق الماشية بالحمى القلاعية
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة‎

الزراعة: صرف 8 آلاف جنيه للمتضررين من نفوق الماشية بالحمى القلاعية

الأحد، 23 ابريل 2017 05:39 م

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تقرر صرف تعويضات للمضارين من الحمى القلاعية  بواقع 8 آلاف جنيه لحالة النفوق للرأس الواحدة للمشتركين فى صندوق التأمين على الماشية، و4 آلاف للرأس الواحدة للمضارين من المرض من غير المشتركين بصندوق تنمية الثروة الحيوانية، بعد تحديد الصفة التشريحية لحالات النفوق.

وأضاف وزير الزراعة، خلال توقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور طارق الزدجالى، رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، بمقر وزارة الزراعة بالدقى، لتوفير مليون جرعة للحمى القلاعية، أنه تم إطلاق حملة قومية لتحصين الماشية بجميع المحافظات ضد الحمى القلاعية، من خلال لجان وحملات بيطرية تجوب كافة القرى، مشيراً إلى أنه يتم حالياً حصر وتسجيل وترقيم الحيوانات فى مصر، لإتاحة بيانات وحصر دقيق لأعداد الماشية فى مصر، وتوفير الأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

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