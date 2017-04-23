نظمت جامعة بنها، 16 وقفة للتنديد بالإرهاب والتطرف، في كليات الجامعة ومبني الإدارة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضي، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام أبوالعينين، وقيادات الجامعة والعاملين بها .

وأكد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي - في كلمته، اليوم الأحد - على ضرورة تكاتف وترابط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، ليعلنوا للدنيا كلها رفض الجامعة، ورفض مصر كلها للإرهاب والتطرف، مشددا على وحدة الصف.

وقال القاضي “إننا كمصريين لم ولن نعرف الفرقة والاختلاف أبدا، على الرغم من كل المحاولات الدنيئة والمتكررة للعبث بأمن واستقرار الوطن، وتلك المحاولات التي قامت وتقوم بها العناصر الإرهابية المتطرفة التي جندوها بكل إمكانياتهم لتنفيذ المخطط الخسيس، والذي زاد سعارهم بعد النجاحات المتواصلة لقواتنا المسلحة المصرية الوطنية الشريفة والعظيمة، وقوات الشرطة الباسلة التي بذلت ولازالت تقدم كل غالى ونفيس لتطهير أرض مصر الطاهرة الشريفة من دنس الأشرار وأذنابهم.

وأضاف القاضي أنه لن يستطيع أحد كائنا من كان، النيل من وحدتنا واصطفافنا جميعا خلف قيادتنا الحكيمة التي ندعمها بكل ما أوتينا من قوة، حيث كلما زادت حدة الأزمات المصطنعة زادت قناعتنا وإيماننا بعظمة هذا الوطن وقيمته وقدرته على العبور إلى مستقبل أكثر رحابة وإشراقا، وكلما كانت مصر عصية على الانكسار كلما زادت محاولات كسرها وزعزعة أمنها واستقرارها شراسة وإرهابا.

وتابع أنه يجب علينا جميعا، أن نعي حجم التحديات التي تواجهنا وحجم المؤامرات التي تحاك لهذا الوطن، وأن نصطف جميعا لنعلنها صريحة لا للإرهاب لا للتطرف لا للفتنة الطائفية ولا للتخريب والتدمير، و نعم لوحدتنا الوطنية وللبناء والتعمير.

ووجه رئيس الجامعة، التحية و التقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ولشهدائهم الأبرار ولأبطالهم البواسل، معربا عن خالص التعازي لأسرة كل شهيد .