بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
جامعة بنها تنظم 16 وقفة طلابية ضد الإرهاب والتطرفالأحد، 23 ابريل 2017 05:38 م
نظمت جامعة بنها، 16 وقفة للتنديد بالإرهاب والتطرف، في كليات الجامعة ومبني الإدارة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضي، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام أبوالعينين، وقيادات الجامعة والعاملين بها .
وأكد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي - في كلمته، اليوم الأحد - على ضرورة تكاتف وترابط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، ليعلنوا للدنيا كلها رفض الجامعة، ورفض مصر كلها للإرهاب والتطرف، مشددا على وحدة الصف.
وقال القاضي “إننا كمصريين لم ولن نعرف الفرقة والاختلاف أبدا، على الرغم من كل المحاولات الدنيئة والمتكررة للعبث بأمن واستقرار الوطن، وتلك المحاولات التي قامت وتقوم بها العناصر الإرهابية المتطرفة التي جندوها بكل إمكانياتهم لتنفيذ المخطط الخسيس، والذي زاد سعارهم بعد النجاحات المتواصلة لقواتنا المسلحة المصرية الوطنية الشريفة والعظيمة، وقوات الشرطة الباسلة التي بذلت ولازالت تقدم كل غالى ونفيس لتطهير أرض مصر الطاهرة الشريفة من دنس الأشرار وأذنابهم.
وأضاف القاضي أنه لن يستطيع أحد كائنا من كان، النيل من وحدتنا واصطفافنا جميعا خلف قيادتنا الحكيمة التي ندعمها بكل ما أوتينا من قوة، حيث كلما زادت حدة الأزمات المصطنعة زادت قناعتنا وإيماننا بعظمة هذا الوطن وقيمته وقدرته على العبور إلى مستقبل أكثر رحابة وإشراقا، وكلما كانت مصر عصية على الانكسار كلما زادت محاولات كسرها وزعزعة أمنها واستقرارها شراسة وإرهابا.
وتابع أنه يجب علينا جميعا، أن نعي حجم التحديات التي تواجهنا وحجم المؤامرات التي تحاك لهذا الوطن، وأن نصطف جميعا لنعلنها صريحة لا للإرهاب لا للتطرف لا للفتنة الطائفية ولا للتخريب والتدمير، و نعم لوحدتنا الوطنية وللبناء والتعمير.
ووجه رئيس الجامعة، التحية و التقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ولشهدائهم الأبرار ولأبطالهم البواسل، معربا عن خالص التعازي لأسرة كل شهيد .
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
غداً.. روائع أحمد رامي فى صالون أم كلثوم بالمانسترلى
يقيم متحف أم كلثوم، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالون أم كلثوم الثقافي، بعنوان شعراء أم كلثوم، وذلك في الثامنة من مساء الاثنين 24 ...Sun, 23 Apr 2017 14:04:59 GMT
-
البورصة تخسر 8ر11 مليار جنيه أول الأسبوع ومؤشرها يهبط 8ر2%Sun, 23 Apr 2017 13:22:17 GMT