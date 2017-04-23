وفاة 4000 شخص عام 2016 بسبب الملاريا في بوركينا فاسوالأحد، 23 ابريل 2017 05:36 م
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في بوركينا فاسو أن 4000 شخص بينهم 3000 طفل لقوا حتفهم في البلاد عام 2016 جراء مرض الملاريا ، حيث يعد هذا المرض السبب الرئيسي في حالات الوفيات.
وأفاد راديو “فرنسا الدولي” اليوم (الأحد) دون إعطاء المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
ومن المقرر أن تحيي منظمة الصحة العالمية بعد غد (25 أبريل الجاري) اليوم العالمي للملاريا لعام 2017 تحت شعار “القضاء على الملاريا قضاء مبرما” ، من أجل تسليط الضوء على الحاجة إلى الوقاية من الملاريا ومكافحتها، كما تسعى المنظمة إلى الحد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض لا يزال يحصد أرواح أكثر من 400 ألف شخص سنويا ، حيث تم تأسيس اليوم العالمي للملاريا بسبب الجهود التي تجري في جميع أنحاء القارة الإفريقية لإحياء ذكرى يوم الملاريا الإفريقي.
يذكر أن الملاريا هو مرض طفيلي معد بسبب كائن طفيلي يسمى متصورة أو بلازموديوم وينتقل عن طريق البعوض ، ويتسلل هذا الطفيلي داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أهمها الحمى وفقر الدم وتضخم الطحال ، وتم اكتشاف الطفيلي مسبب مرض الملاريا في 6 نوفمبر 1880 في المستشفى العسكري بقسنطينة بالجزائر من طرف طبيب في الجيش الفرنسي يدعى ألفونس لافيران ، والذي حاز على جائرة نوبل في الطب والفسيولوجيا لعام 1907 عن اكتشافه هذا.
وينتشر هذا المرض في بلدان العالم الثالث وينتقل إلى الأطفال عبر أكثر من طريقة ، أهمها البعوض الذي يكثر بعد هطول الأمطار ، خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها تصريف صحي لمياه الأمطار والمجاري.
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