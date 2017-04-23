علق حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بسخرية على المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بعدما قام بحذف اللافتة التي تحمل اسمه من على إحدى بوابات نادي الزمالك.

وغرد حازم عبر حسابه على تويتر صورة التي شيرت الذي كان يرتديه في فريق الزمالك ويحمل رقم 14 وكتب على الصورة “أكيد دي أحسن من اليافطة” ، ورسم بعدها وجها مبتسما كنوع من السخرية.