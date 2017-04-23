القاهرة /أثينا .. يشارك وزير الخارجية سامح شكري، في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة، بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين، بالعاصمة اليونانية أثينا.

القاهرة .. تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في إعادة محاكمة 156 إرهابيا، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، بمقر معهد امناء الشرطة الساعة 10 صباحا.

القاهرة .. يعقد البرلمان العربي الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني بمقر الجامعة .

القاهرة /دبي .. يشارك وزير الأوقاف بمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي تنظمه دائرة الشئون الإسلامية، تحت عنوان “عمل الخير نماء للاقتصاد الإسلامي” بدبي .

القاهرة .. تنظم وزارة الآثار المؤتمر السنوي الأول لمركز تسجيل الآثار المصرية، تحت عنوان “مركز تسجيل الآثار المصرية .. المقومات والتحديات” وذلك تحت رعاية وزير الآثار.

القاهرة .. يشارك الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات نيابة عن وزير الكهرباء في فعاليات اجتماع المجموعة المرجعية للبنية التحتية ##(IRG)## لمبادرة الشراكة في مجال الطاقة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي## (AEEP) ## وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية.

القاهرة .. تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة ندوة بعنوان “الكيمياء الخضراء وتخضير عقول آبنائنا ” في إطار الأنشطة الثقافية التي تعقدها الكلية، بقاعة ابن سينا بالكلية.

الأقصر .. ينظم بيت الشعر بالأقصر برئاسة الشاعر حسين القباحي، وتحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، وبالتنسيق والتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في تمام الثامنة مساء، المهرجان الشعري والشعبي لدعم ومساندة الشاعر المصري حسن عامر، أبن الأقصر ومنسق النشاط الثقافي ببيت الشعر بالأقصر، والمشارك في مسابقة أمير الشعراء التي تنظمها حكومة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ساحة “سيدي أبوالحجاج” بالأقصر.

القاهرة .. يعقد الاجتماع الأول للجنة التأمينات والمعاشات بالاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة دور اتحاد المستثمرين في دفع حركة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وآليات حماية الطبقات الكادحة وغير القادرين، وقانون التأمينات الجديد، وكيفية إحداث التوازن بين العمال وصاحب العمل.

القاهرة .. يفتتح الكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي، معرض”رحيق 25 ” للفنانة ماجدة رمزي، وذلك بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي.

القاهرة .. يقيم بيت المعمار المصري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، احتفالية بعنوان “بيت المعمار المصري في عام” في السادسة مساء، بمقره في 4 درب اللبانة، الدرب الأحمر، محافظة القاهرة‬ .

القاهرة .. تنظم لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة حول صورة المرأة في قصص الأطفال؛ وذلك في تمام السادسة مساء، بمقر المجلس بالأوبرا؛ يشارك في المائدة كل من الكتاب يعقوب الشاروني، وسيد عبد التواب ومحمد مستجاب، وتديرها الكاتبة فاطمة المعدول مقررة اللجنة.

القاهرة .. ينظم ملتقى الهناجر الثقافي، ندوة بعنوان “سيناء في المواجهة”، في تمام الثامنة مساء، بمقر مركز الهناجر للفنون بالأوبرا ؛ تدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، رئيس الصالون الثقافي؛ بحضور كل من حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ويسرى الشرقاوي، خبير التنمية الاقتصادية، العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، وذلك بمصاحبة فرقة سلسبيل والفنانة فاطمة محمد على.

القاهرة .. تعقد الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة، اجتماعها الرسمي الثاني .

القاهرة .. تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ملتقى جديد للتوظيف وذلك غــدا الإثنين بمشاركة عدة شركات عالمية وإقليمية ومحلية ؛ الهدف من الملتقى تشغيل وتوظيف أكثر من ألف طالب وطالبة وخريج، ومن المقرر عقد المقابلات والتعاقد في يوم الملتقى ؛ الملتقى سيبدأ بندوة تعريفية في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالكلية بين الطلاب والخريجين والشركات المشاركة، ويشارك فيه وكلاء الكلية الدكتور سيد الخولي والدكتور محمد عبد الفتاح والدكتور خالد قدري والدكتورة وفاء يوسف مدير وحدة التنمية البشرية بالكلية وبعض أساتذة الكلية.

القاهرة .. تنظم الجامعة الأمريكية، طريقي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى الأنثروبولوجيا عبر النوبة،” كجزء من سلسلة محاضرات الخريجين المتميزين وذلك غــدا الإثنين وذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة ؛ تلقي المحاضرة الدكتورة فدوى الجندي، أستاذ الأنثروبولوجيا ورئيس قسم العلوم الاجتماعية السابق بجامعة قطر.

القاهرة .. يعقد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها موقف مجلس الإدارة من قضية الحل؛ كما يناقش مسئولو الجبلاية مديري إدارات المنتخبات الوطنية، وترتيبات سفر منتخب مصر الأول لمواجهة تونس في يونيو المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

السويس .. تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس الملتقى التوظيفي السنوي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة ،والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور نادية ماهر عميد كلية السياحة والفنادق ،وبمشاركة عدد من سلاسل الفنادق وشركات السياحة والطيران.

القاهرة .. يوقع الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور “مصطفى أمين” بمقر قلعة صلاح الدين الأيوبي، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة .. يقام في التاسعة والنصف صباحا، المؤتمر السنوي الأول لمركز تسجيل الآثار المصرية تحت عنوان “مركز تسجيل الآثار المصرية – المقومات والتحديات” ؛ هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 61 عاما على إنشائه ليلقى الضوء من خلال عدد من المحاضرات العلمية على أهم الإنجازات التي قام بها المركز في تسجيل الآثار المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، كالأقصر وأسوان وإسنا والإسكندرية، منذ إنشائه وحتى الآن.

القاهرة .. يفتتح الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للاتقافيات بقطاع العلاقات الخارجية معرض ( رحيق 25 ) للفنانة ماجدة رمزي الذي يضم 50 لوحة تشكيلية ، تعبر من خلالها عن مشوار إبداعها خلال 25 عاما ، وذلك في السابعة مساء، بقاعة المعارض بالمركز الثقافي الروسي ويستمر المعرض حتي 28 من الشهر الجاري .

القاهرة .. يقام مهرجان الساقية الثاني عشر “للمونودراما” على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السادسة مساء .

القاهرة .. يقام ندوة تحت عنوان ” الفلسفة والوعى السياسي ” ضمن ندوات نادى الساقية للفلسفة و تقام الندوة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السادسة و النصف مساء.

القاهرة .. تقدم فرقة “فابريكا” للموسيقا و الغناء حفل باسم “ديزنى” و يقام الحفل على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة السابعة مساء .

القاهرة .. تحيي أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة .. يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل فني “اكسبرشن كرو” بمصاحبة عرض فني “الرسم بالرمال” (كوريا) ” في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( المصري و الزمالك ) و ذلك ضمن منافسات الاسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز و تقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساء .

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بيـن فريقي ( الأهلي و طنطا ) و ذلك ضمن منافسات الاسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز، على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء .

المنصورة ..تنظم إدارة الإعلام البيئي بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمنطقة شرق الدلتا ندوة بمناسبة يوم الأرض وذلك في العاشرة والنصف صباحا، بمقر الوحدة المحلية بقرية (بشلا) مركز ميت غمر .

المنصورة ..يعقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور / أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة وحضور وكلاء الكليات المختصين وذلك في الحادية عشر من صباح غد بقاعة الاجتماعات بكلية الحاسبات والمعلومات حيث يتم بحث المستجدات على الساحة الجامعية .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة ميت الفرماوى مركز ميت غمر، ندوة في الحادية عشر صباحا للتوعية ( بأخطار المخدرات وطرق مواجهة التدخين ) وذلك بمقر القصر .

المنصورة .. يعقد قصر ثقافة نجيب سرور بقرية (إخطاب) مركز أجا ندوة في الحادية عشر صباحا، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء .