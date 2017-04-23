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خبير في الشئون الإيرانية: هذه علاقة طهران بالإخوان
طهران

خبير في الشئون الإيرانية: هذه علاقة طهران بالإخوان

الأحد، 23 ابريل 2017 05:51 م
كتب - متابعات

كشف الدكتور محمد أبوالنور، الخبير في الشئون الإيرانية، أن إيران تبيع الأسلحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق وسطاء، وتعرف إلى أي مدى ستصل تلك الأسلحة.
وقال خلالحواره على شاشة ر”، في لقاء له عبر فضائية “الغد الإخبارية”، أن إيران لا تدعم جماعة الإخوان بشكل مباشر، حيث إن الألغام يتم تصديرها إلى إحدى الدول الأفريقية، ومنها إلى مصر، موضحًا أن علاقة الإخوان بإيران تاريخية ووطيدة، وترجع إلى أكثر من 40 عامًا.
ولفت إلى أن إيران هي أكبر الخاسرين من عزل محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو، متابعًا أن هناك توجهًا داخل الدوائر الرسمية الإيرانية لاستقبال قيادات الإخوان.

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