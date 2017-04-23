أقامت كنيسة العذراء بالسبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الأحد عزاء جماعيا لشهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا.

وحضر العزاء كل من مدير الأمن اللواء طارق حسونه ورئيس مدينة المحلة تامر أبوالنجا وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية البارزة ونخبة من رجال الأزهر و الأوقاف حيث كان في استقبالهم الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقال رئيس مركز ومدينة المحلة: إن روح الأخاء والمحبة بين المسلمين والمسيحيين ستدوم ولن تتأثر بهذه الأحداث المؤسفة التي وقعت بطنطا والإسكندرية ..مؤكدا على أن الجناة ليسوا مسلمين وتتبرأ منهم جميع الأديان السماوية وستظل مصر بلد الأمن والأمان مهما حدث ولن تنال هذه الأيدى الخبيثة مرادها مهما حدث.