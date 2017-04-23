 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 06:23 مساءً
روابط سريعة
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاء جماعيا لشهداء "مارجرجس" بطنطا
قداس عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية

كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاء جماعيا لشهداء "مارجرجس" بطنطا

الأحد، 23 ابريل 2017 05:34 م
خاص - محيط

أقامت كنيسة العذراء بالسبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الأحد عزاء جماعيا لشهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا.

وحضر العزاء كل من مدير الأمن اللواء طارق حسونه ورئيس مدينة المحلة تامر أبوالنجا وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية البارزة ونخبة من رجال الأزهر و الأوقاف حيث كان في استقبالهم الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقال رئيس مركز ومدينة المحلة: إن روح الأخاء والمحبة بين المسلمين والمسيحيين ستدوم ولن تتأثر بهذه الأحداث المؤسفة التي وقعت بطنطا والإسكندرية ..مؤكدا على أن الجناة ليسوا مسلمين وتتبرأ منهم جميع الأديان السماوية وستظل مصر بلد الأمن والأمان مهما حدث ولن تنال هذه الأيدى الخبيثة مرادها مهما حدث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3