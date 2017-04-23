أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يكتسبه قطاع الإعلام من دور حيوي في سعى الدولة لتحقيق مهمتها في النهضة المنشودة وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات المختلفة

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير الدراسات العليا في مجال الإعلام الذي نظمته اليوم الأحد جامعة كلية الاعلام والالسن بجامعة مصر الدولية تحت رعاية الدكتور حمدى حسن عميد كلية الاعلام والالسن.

ودعا الوزير رجال الإعلام إلى القيام بمسئوليتهم ودورهم الكبير لدعم قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الاقليمية والدولية ، وكذلك في توعية المجتمع لكل ما يدور حولنا.

فى الوقت نفسه، أشاد الوزير بدور جامعة مصر الدولية في تنظيم المؤتمر الأول من نوعه وما يجسده ذلك من تأكيد على أن منظومة التعليم هي شراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية.

ووعد بأخذ المخرجات من المؤتمر طريقها للتنفيذ الفعلي من جانب الوزارة والمجلس الاعلى للجامعات بما يساعد دراسات وبحوث الاعلام ، وكذلك اعتماد معايير حقيقية تضمن الضبط المهني للدراسات العليا في قطاع الاعلام بكافة جامعات مصر.

حضر المؤتمر عدد كبير من عمداء كليات الاعلام ، واساتذة الاعلام والدكتور سامى عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الاعلى للجامعات.