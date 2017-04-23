وزير التعليم العالى: دعم مؤسسات الدولة لن يتحقق بغير دور الإعلامالأحد، 23 ابريل 2017 05:19 م
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يكتسبه قطاع الإعلام من دور حيوي في سعى الدولة لتحقيق مهمتها في النهضة المنشودة وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات المختلفة
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر تطوير الدراسات العليا في مجال الإعلام الذي نظمته اليوم الأحد جامعة كلية الاعلام والالسن بجامعة مصر الدولية تحت رعاية الدكتور حمدى حسن عميد كلية الاعلام والالسن.
ودعا الوزير رجال الإعلام إلى القيام بمسئوليتهم ودورهم الكبير لدعم قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الاقليمية والدولية ، وكذلك في توعية المجتمع لكل ما يدور حولنا.
فى الوقت نفسه، أشاد الوزير بدور جامعة مصر الدولية في تنظيم المؤتمر الأول من نوعه وما يجسده ذلك من تأكيد على أن منظومة التعليم هي شراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية.
ووعد بأخذ المخرجات من المؤتمر طريقها للتنفيذ الفعلي من جانب الوزارة والمجلس الاعلى للجامعات بما يساعد دراسات وبحوث الاعلام ، وكذلك اعتماد معايير حقيقية تضمن الضبط المهني للدراسات العليا في قطاع الاعلام بكافة جامعات مصر.
حضر المؤتمر عدد كبير من عمداء كليات الاعلام ، واساتذة الاعلام والدكتور سامى عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الاعلى للجامعات.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
المشي بصحبة "الحمار" يساعدك على التخلص من الاكتئاب
تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية “فلورانس دان” في جامعة ” باريس” ، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك ، لما لها من فوائد عديدة على الصحة .. و أشارت إلى ضرورة ...Sun, 23 Apr 2017 09:59:07 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
غداً.. روائع أحمد رامي فى صالون أم كلثوم بالمانسترلى
يقيم متحف أم كلثوم، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالون أم كلثوم الثقافي، بعنوان شعراء أم كلثوم، وذلك في الثامنة من مساء الاثنين 24 ...Sun, 23 Apr 2017 14:04:59 GMT
-
البورصة تخسر 8ر11 مليار جنيه أول الأسبوع ومؤشرها يهبط 8ر2%Sun, 23 Apr 2017 13:22:17 GMT