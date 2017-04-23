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"أبو الغيط" يفتتح معرض منتجات طلبة الدول العربية والأجنبية
احمد ابو الغيط

بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

"أبو الغيط" يفتتح معرض منتجات طلبة الدول العربية والأجنبية

الأحد، 23 ابريل 2017 05:16 م
خاص - محيط

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية معرض منتجات الدول العربية والأجنبية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبى قير بالإسكندرية، وذلك علي هامش اجتماعات الدورة الـ46 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي تستضفها الأكاديمية.

وشارك في المعرض طلبة الأكاديمية من (مصر، ليبيا، سوريا، لبنان، الصين، جيبوتى، اليمن، السودان، ونيجيريا).. وقام الطلاب بتقديم بعض المنتجات والأكلات التى تعبر عن تراث وشخصية كل دولة.

ورافق الأمين العام للجامعة العربية، خلال الافتتاح، كل من الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، والمستشار محمد خير مدير المنظمات والاتحادات بالجامعة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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