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تقرير بريطاني يكشف تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية
الانتخابات الفرنسية

تقرير بريطاني يكشف تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

الأحد، 23 ابريل 2017 05:32 م

كشف تقرير حديث صادر عن شركة “بكامو” البحثية البريطانية أن 20% من الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي يتم مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست إلا أخبارًا زائفة تخضع لسيطرة النفوذ الروسي.

وقام المركز بفحص أكثر من 800 موقع إلكتروني وما يقارب 8 ملايين رابط تمت مشاركتهم منذ نوفمبر الماضي وحتى 4 أبريل الجاري.

وأظهرت النتائج أن 19.2% من الروابط الإخبارية “لا تراعي المعايير الصحافية” وذات لهجة “وآراء متطرفة، تهدف إلى تصميم سردي بديل”.

ووفقًا للتقرير فإن معظم الأخبار الكاذبة التي تم مشاركتها داعمة للمرشحين المعارضين لسياسة الاتحاد الأوروبي، ومحسوبة على مرشحين من اليسار أو اليمين المتطرف بمن فيهم مارين لوبن وجان لوك ميلونشون.

وفي السياق ذاته أظهر البحث أن 20% من مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الأخبار المتعلقة بالانتخابات الفرنسية، مرتبطة بتقارير وسائل إعلام حكومية روسية مثل “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”.

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