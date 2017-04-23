أكد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البرلمان سيجتمع يوم الأربعاء المقبل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية المهمة.

وأضاف “تمراز”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “صباح دريم”، المذاع علي فضائية “دريم2”، صباح اليوم الأحد، أن المواطن سيشعر بتحسن في أسعار السلع بداية من الإسبوع المقبل.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بامجلس النواب أن جميع أعضاء مجلس النواب عليهم أن يوفروا كل السلع المهمة للمواطنين الذين انتخبوهم، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يجب أن يشعر بوقوف البرلمان خلفه.