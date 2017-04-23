طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 349ر19%، فيما بلغ أعلى عائد 389ر19%، وسجل أقل عائد 001ر19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 072ر19%، في حين سجل أقصى عائد 12ر19%، وأقل عائد 971ر18%.