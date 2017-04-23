افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد فعاليات “المنتدى الأول لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط “، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمدة يومين، وذلك بحضور إيفان شوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، والدكتور حازم منصور القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات.

وأكد الوزير أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لدعم البحوث الإبتكارية في جامعات منطقة البحر المتوسط، وتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر القادمة، وذلك في إطار مباردة الشراكة من أجل البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) ، والتي ينتظر أن تسهم بشكل فعال في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

وأشار عبد الغفار إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي كأحد أهم أنشطة مشروع 4PRIMA الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بصفتها الممثل الرسمي لمصر في مبادرة PRIMA ، ويستهدف الدعم والترويج وزيادة الوعي بالمبادرة في الأوساط والمجتمعات العلمية ذات الصلة.

يذكر أن مبادرة الشراكة من أجل البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) تقوم على مبادئ التكافؤ والملكية المشتركة والتمويل المشترك من جانب الدول المشاركة في المبادرة، مع توفير تمويل إضافي من جانب الاتحاد الأوروبي، وتضم الدول المشاركة في المبادرة كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، اليونان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لكسمبورج، مالطا، البرتغال، سلوفينيا، أسبانيا، قبرص، تركيا.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار ما يزيد عن أربع سنوات في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، وتم الاتفاق على التركيز على التعاون في مجالي الغذاء والموارد المائية.