وزير خارجية الصين يدعو إلى الاستماع لصوت لعقل لحل القضية الكوريةالأحد، 23 ابريل 2017 04:48 م
طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاطراف المعنية بالقضية النووية الكورية بأن يستمعوا الى دعوات السلام والى صوت العقل، مؤكدا ان بلاده ما زالت متمسكة بمواصلة الجهود لاستئناف المحادثات فى سبيل ايجاد حل سلمى لتلك القضية.
ووفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية الصينية، جاءت تصريحات وزير الخارجية ردا على سؤال حول الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب الاسلحة النووية التى تملكها بيونج يانج عقب لقاءه اليوم الاحد مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس على هامش مشاركته في المنتدى الدولي لدول الحضارات القديمة فى اثينا.
واكد وانغ، أن الصين تريد إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وشدد على انها لن تتخلى عن دورها البناء وستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف وحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
كانت الصين اكدت أول امس الجمعة على ضرورة اللجوء الى الحوار لحل القضية الكورية بعد ان اجمع اعضاء مجلس الامن الدولى على الادانة الشديدة للتجربة الصاروخية الاخيرة لكوريا الشمالية وهددوا بفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج، بسبب تصرفاتها الغير قانونية التى تؤدى إلى زعزعة الاستقرار وتزيد من حدة التوترات فى المنطقة وخارجها.
وشدد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تصريح رسمى على ان الصين مازالت متمسكة بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام والاستقرار الاقليمى وحل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.
وقال ان الصين تؤكد دوما ان قرارات مجلس الامن الدولى حول القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية يجب ان تنفذ بطريقة شاملة ومتوازنة الامر الذى يتطلب من جميع الاطراف المعنية العمل من اجل التوصل الى حل سلمى للمشكلة من خلال التشاور.
ونوه بكون البيان الصحفى لمجلس الامن اعرب عن معارضته لاطلاق بيونج يانج للصواريخ واكد مجددا موقفه من حل القضية الكورية عبر الحوار.
ودعا لو جميع الاطراف الى الامتناع عن اتخاذ اجراءات تؤدي الى تصعيد التوترات الاقليمية.
واعرب عن امله ان تتوصل جميع الاطراف المعنية الى توافق فى الرأى وتبذل جهودا لزيادة الثقة المشتركة والتفاهم وللدفع نحو السلام.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
البورصة تخسر 8ر11 مليار جنيه أول الأسبوع ومؤشرها يهبط 8ر2%Sun, 23 Apr 2017 13:22:17 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة للشركات
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تسعى في إطار خطتها لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها إلى تحقيق التنمية المستدامة في الشركات ...Sun, 23 Apr 2017 13:35:12 GMT