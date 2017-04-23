يعقد النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا؛ يخص الدورة الدبلوماسية لكرة القدم التي ينظمها النادي وتشارك فيها ثلاث عشرة سفارة في جمهورية مصر العربية.

وذكر الموقع الرسمى للنادى اليوم الاحد، انه من المقرر ان تبدأ البطولة في الخامس من مايو المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من نفس الشهر، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وأوكرانيا، والهند وفيتنام، وإيطاليا واليابان وإسبانيا، إلى جانب فريق يمثل الأمم المتحدة، وفريق يمثل وزارة الخارجية المصرية.

ورحب الأهلي باستضافة هذه البطولة في فرع النادي بالشيخ زايد؛ اقتناعًا بدبلوماسية كرة القدم، واحترامًا لهذه المبادرة التي أطلقها الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة في حرصها على تأكيد ثقة المجتمعين، الأوروبي والدولي، في أمان مصر واستقرارها.

وكان لحماسة يوليوس جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة دورها في إقناع الجميع بالمشاركة في هذه البطولة الدبلوماسية، خاصًة أنها ستقام في النادي الأهلي الذي تدرك قيمته وشعبيته كل الأسرة الدبلوماسية الدولية في مصر.

وسيشهد هذا المؤتمر الصحفي إجراء قرعة البطولة، وتوزيع الزي الخاص بها، ومراسم وتفاصيل حفلي افتتاح وختام البطولة.