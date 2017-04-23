أعلنت مديرية الكهرباء، فرع هندسة مدينة قنا شرق عن فصل التيار الكهربائي عن شرق مدينة قنا نظراً لإجراء أعمال الصيانة.



ومن المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي بدءا من غد الأثنين الموافق 24/4/2017 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا وستتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة .