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الأحد 23 ابريل 2017 04:43 مساءً
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فصل التيار الكهربائي عن شرق مدينة قنا
انقطاع التيار الكهربائي عن تركيا

فصل التيار الكهربائي عن شرق مدينة قنا

الأحد، 23 ابريل 2017 04:42 م
قنا أحمد زكى

أعلنت مديرية الكهرباء، فرع هندسة مدينة قنا شرق عن فصل التيار الكهربائي عن شرق مدينة قنا نظراً لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي بدءا من غد الأثنين الموافق 24/4/2017 من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا وستتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة  .

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