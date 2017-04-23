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بعد غياب 28 عامًا.. فيروز تعود للغناء في مصر
فيروز

بعد غياب 28 عامًا.. فيروز تعود للغناء في مصر

الأحد، 23 ابريل 2017 05:21 م

ذكرت بعض الأخبار أن التلفزيون المصري أجرى اتفاقيات مع الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز منذ شهور لإحياء حفل غنائي يكون عودتها للساحة الغنائية من القاهرة وكانت أخر حفلاتها في بيروت عام 2010.

وسوف ينطلق الحفل في عيد الأضحى المقبل وذلك بعد غياب 28 عامًا لفيروز.

فيروز، لم تمانع وأبدت موافقتها على العودة ولم يتم تحددي مكان الحفل ولا الأجر إلى الآن خاصة أنه من المقرر له أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

يذكر أن أخر حفلات فيروز في مصر كان عام 1989 على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وشهد حشدا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، وكانت آخر حفلاتها الخارجية في أمستردام بهولندا عام 2011، بينما كانت آخر أغنياتها بعد سنوات من الانقطاع عن الغناء، ترنيمة «في ملكوتك»، التي قدمتها في عيد الفصح، وشهدت نسب استماع تجاوزت الملايين.

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