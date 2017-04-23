غادر القاهرة اليوم، الأحد، يوسف جاد، مدير عام التسويق بشركة مصر للطيران، متوجها على رأس وفد إلى دبى فى زيارة للإمارات تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فعاليات ملتقى سوق السفر العربى ATM الذى يبدأ الساعات المقبلة.

يعرض وفد مصر للطيران خلال الملتقى البرامج المتميزة التى تقدمها مصر للطيران لتنشيط حركة السياحة بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة الخليج العربى، والخدمات غير المسبوقة التى تقدمها للركاب وإجراء لقاءات مكثفة على المستويات المهنية و الإعلامية فى إطار التسويق على طائرات الشركة والوقوف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ملتقى سوق السفر العربى ATM يعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويقوم هذا الملتقى السنوى بعرض أكثر من 2800 منتج ووجهة سياحية من كل أرجاء العالم بحضور ومشاركة نحو 26000 زائر متخصص ومتسوق للخدمات السياحية خلال فترة انعقاد الملتقى بمركز دبى العالمى للمؤتمرات والمعارض.