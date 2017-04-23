وائل النحاس: تنقية البطاقات التموينية في ظل عدم جاهزية السوق الحر أدي إلي ارتفاع في الأسعارالأحد، 23 ابريل 2017 04:39 م
تسائل وائل النحاس،الخبير الاقتصادي والمالي ،عن قدرة الوزارة في توفير احتياجات المواطنين ،وكيف استعدت الوزارة لاستقبال مليون مواطن ممن خرجوا من منظومة التموين إلي الأسواق الحرة ،موضحاً أن ما يحدث من تنقية البطاقات التموينية في ظل عدم جاهزية السوق التجاري الحر أدي إلي ارتفاع في الأسعار .
وأضاف النحاس ، خلال لقائه مع الإعلامى أسامة الباز في برنامج “بلا أقنعة “الذي يذاع علي قناة “LTC”، أن الحكومة تعمل علي توفير احتياجات الأسواق دون النظر إلي حجم احتياجات المواطنين قائلاً”الحكومة بتوفر مليون طن سكر هل هيكفي كل المواطنين”،مؤكداً أن الحكومة هي المحتكر الوحيد لصناعة السكر وهي السبب وراء أزمة السكر وزيادة سعره.
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