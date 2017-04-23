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ناديه عبده: إدراج 120 منزلا بقرى "أبوحمص" بخطة الصرف الصحي
المهندسة نادية عبده - نائب محافظ البحيرة

ناديه عبده: إدراج 120 منزلا بقرى "أبوحمص" بخطة الصرف الصحي

الأحد، 23 ابريل 2017 04:35 م
خاص - محيط

وجهت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع مديرية الري والصرف، بإدراج 120 منزلا، والواقعة على مصرف الخيري بقرى ( السلماوي وصلاح عبد الرازق وعزبة الدكتور عبد الله ) التابعة لمجلس قرية بسنتواي بأبو حمص، بخطة الصرف الصحي الجاري تنفيذها والممولة من البنك الدولي بتلك القرى بقيمة 21 مليون جنيه .

وقالت المحافظ - في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد - إن ذلك يأتي للحفاظ على صحة مواطني تلك المنازل والقرى، وللقضاء على التلوث وتنقية مياه الري من الصرف العشوائي بالترع والمصارف، ولتحقيق الاستفادة القصوى من مشروع الصرف الجاري تنفيذه، واستجابة لمطالب أهالي تلك المنازل .

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