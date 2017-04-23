زار رئيس أعمال أوبر إيميل مايكل هذا الأسبوع القاهرة. وخلال زيارته، عقد مايكل عددًا من الاجتماعات مع مساهمين رئيسيين مثل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، حيث تعمل أوبر على مساعدة الحكومات والمنظمات في التحول إلى اقتصاد بناء على الطلب.

وقد استضافت رايز أب المنصة التي توصل رواد الأعمال بالمصادر التي لها علاقة بهم، إيميل مايكل خلال حوار مفتوح ليناقش تاريخه العملي وليعطي نصائحه للشباب في مصر. وأثناء الحديث، تبادل مايكل أفكاره حول ريادة الأعمال في مصر قائلًا “نحن في أوبر شغوفون بالتزامنا بفكرتنا ومنتجنا وصناعتنا. عندما أتيت مصر رأيت الشغف نفسه وسط العديد من الشركات الناشئة وكان لدي إحساس بأن مصر هي سيليكون فالي الجديدة، فهي أرض خصبة للشركات الناشئة. إن النظام المترابط لريادة الأعمال في مصر يعدّ سوق الاختبار الأمثل للعديد من المنتجات الجديدة والخدمات التي تتصدر التكنولوجيا. كما أن التركيبة المميزة للتاريخ والمصادر والناس في مصر تجعلنا متحمسين للاستثمار في السوق المصري”.

وقابل إيميل أفضل ٢٠ شركة ناشئة في مصر في عشاء ناقش كيفية الحصول على رأس مال، وزيادة حجم ونطاق الشركة، وناقش أيضاً وجهة نظرة في إنشاء الأعمال التجارية الناجحة في مصر.

وخلال زيارته، استضافت أوبر أفضل 50 سائق شريك وعائلاتهم مع اثنان من نجوم الأهلي عبدالله السعيد وأحمد فتحي للاحتفال بهم في فعالية تقدير السائقين. ويقول مايكل “كان من الرائع أن نلتقي الرجال والنساء المميزين وراء نجاح أوبر في مصر. 40٪ من السائقين الشركاء كانوا عاطلين عن العمل في السابق، وسنظل بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لإنشاء فرص اقتصادية أكثر في مصر.

ولأوبر التزام طويل الأجل منذ إطلاقها في مصر لتخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وفرص ريادة الأعمال. وهي تخلق ما يزيد على ٥٠ ألف فرصة عمل شهريًا للسائقين في مصر. وقد شكلت نسبة السائقين الذين كانوا عاطلين عن العمل قبل انضمامهم لأوبر.