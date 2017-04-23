شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن التوكل على الله تعالى، والمداومة على ذكره، خير حصن يمكن للإنسان أن يتحصن به، مشيرًا إلى أن هناك آية قرآنية يجعل الله على قارئها حافظًا.

وقال في برنامجه “فتاوى الناس” ردا على سؤال: “رغم أننى ابتعدت عن الناس ، لكنني لم أسلم من كلام المحيطين، فكيف أتعامل مع هذا الموقف؟”، أنه على الإنسان في هذه الحالة أن يكون قويًا وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى والتحصن به، وعليه بالمداومة على ذكر الله تعالى، منبهًا إلى أنه بالمداومة على قراءة آية الكرسي، يجعل الله تعالى على الإنسان حافظًا.

وأكد أن التحصن بالله تعالى وبهذه الآية يكون الشخص في حماية الله عز وجل، مستشهدًا بما ورد في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا» الآية 38 من سورة الحج.