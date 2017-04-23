عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعدد من المسؤولين بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية اجتماعا مشتركا اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث سبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الذكي في إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة والموارد الحيوية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا للجولة العربية التي يقوم بها الوفد للاطلاع على أحدث المبادرات والتطبيقات التي تستخدمها الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأكد مدير إدارة مركز التحكم بهيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندس عثمان سرور الماس حرص الهيئة على تطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنها نفذت مشروعات لإنارة مناطق كاملة بالطاقة الشمسية مثل منطقتي البراشي والصجعة الصناعية وعدد من الشعبيات والمزارع والعزب في المناطق النائية وتطلق المبادرات الهادفة لتوعية شرائح وفئات المجتمع بأهمية الحفاظ على الطاقة والمياه باعتبارهما أساس الحياة.

ودعا ” الماس ” المسؤولين بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية لتبني اهداف وآليات تنفيذ ساعة الترشيد لما حققته من نتائج إيجابية في لفت انتباه القادة ورموز المجتمع و الشرائح كافة لهذه القضية الحيوية وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الموارد الحيوية من الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن الدراسات التي نفذتها الهيئة أكدت أن انتشار فكرة ساعة الترشيد سيوفر كميات كبيرة من الطاقة والحفاظ على ثبات واستقرار الشبكات الكهربائية فتم خلال العام الماضي توفير ١٧ميجا وات خلال ساعة ولواستمر ترشيد الاستهلاك بهذا المعدل طوال اليوم سيتم توفير كميات كبيرة تعادل إنشاء محطة إنتاج طاقة بتكلفة ٥٠٠ مليون درهم.

ومن جانبهم أكد وفد الجامعة العربية حرصهم على التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة ونشر فكرة مبادرة ساعة الترشيد وتطبيق جميع المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.