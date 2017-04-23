"كهرباء الشارقة" تبحث مع الجامعة العربية سبل التعاون للحفاظ على البيئةالأحد، 23 ابريل 2017 04:42 م
عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعدد من المسؤولين بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية اجتماعا مشتركا اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث سبل تفعيل التعاون وتبادل الخبرات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الذكي في إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة والموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الزيارة استكمالا للجولة العربية التي يقوم بها الوفد للاطلاع على أحدث المبادرات والتطبيقات التي تستخدمها الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأكد مدير إدارة مركز التحكم بهيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندس عثمان سرور الماس حرص الهيئة على تطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنها نفذت مشروعات لإنارة مناطق كاملة بالطاقة الشمسية مثل منطقتي البراشي والصجعة الصناعية وعدد من الشعبيات والمزارع والعزب في المناطق النائية وتطلق المبادرات الهادفة لتوعية شرائح وفئات المجتمع بأهمية الحفاظ على الطاقة والمياه باعتبارهما أساس الحياة.
ودعا ” الماس ” المسؤولين بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية لتبني اهداف وآليات تنفيذ ساعة الترشيد لما حققته من نتائج إيجابية في لفت انتباه القادة ورموز المجتمع و الشرائح كافة لهذه القضية الحيوية وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الموارد الحيوية من الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن الدراسات التي نفذتها الهيئة أكدت أن انتشار فكرة ساعة الترشيد سيوفر كميات كبيرة من الطاقة والحفاظ على ثبات واستقرار الشبكات الكهربائية فتم خلال العام الماضي توفير ١٧ميجا وات خلال ساعة ولواستمر ترشيد الاستهلاك بهذا المعدل طوال اليوم سيتم توفير كميات كبيرة تعادل إنشاء محطة إنتاج طاقة بتكلفة ٥٠٠ مليون درهم.
ومن جانبهم أكد وفد الجامعة العربية حرصهم على التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة ونشر فكرة مبادرة ساعة الترشيد وتطبيق جميع المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيه - محيطSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
البورصة تخسر 8ر11 مليار جنيه أول الأسبوع ومؤشرها يهبط 8ر2%Sun, 23 Apr 2017 13:22:17 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة للشركات
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تسعى في إطار خطتها لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها إلى تحقيق التنمية المستدامة في الشركات ...Sun, 23 Apr 2017 13:35:12 GMT