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ضخ 1449 طن مواد بترولية بقنا
مواد بترولية

ضخ 1449 طن مواد بترولية بقنا

الأحد، 23 ابريل 2017 04:31 م
خاص - محيط

أكد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا علي محمود جابر ، ضخ 300 طن من بنزين “80” و200 طن من بنزين “92” و600 طن من السولار.
وأشار مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إلى وصول 349 طنا من غاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط وطرح 26 ألفا و226 اسطوانة بوتاجاز منزلي و1151 اسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة .

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