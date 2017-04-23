أكد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بقنا علي محمود جابر ، ضخ 300 طن من بنزين “80” و200 طن من بنزين “92” و600 طن من السولار.

وأشار مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين - فى تصريحات صحفية اليوم الأحد - إلى وصول 349 طنا من غاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط وطرح 26 ألفا و226 اسطوانة بوتاجاز منزلي و1151 اسطوانة بوتاجاز تجاري بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة .