اتهم وليد سعد زوج الإستايلست ريهام عاصم، المنتج محمد السبكي بتهديد زوجته ومراقبتها.

وتقدم وليد سعد بمحضرين أمام نيابة الهرم، ضد السبكي، اتهمه فيها بتهديد زوجته وحماته ومراقبتهما للانتقام منهم، وذلك عن طريق سائقه الخاص.

واكتشف وليد سعد، وزوجته الواقعة، عندما شاهدا شخص أمام منزلهم الكائن بمنطقة حدائق الأهرام، يتتبعهما ويستقل سيارة ع ه ٦٤٣٧، والمثبت بياناتها بمرور الدقي، أنها ملك للمنتج محمد السبكي، ووصل الأمر إلى صعوده أمام باب شقتهما وعندما أمسكا به، اعترف أنه مُكلف من السبكي بمراقبتهما وإبلاغه بكل تحركاتهما، وعند تفتيش السائق وجدوا بحوزته هاتف يحتوي على صور وفيديوهات لهما مرسلة للسبكي.

النيابة استمعت أقوال السائق الخاص بالسبكي، والذي اعترف بأن الأخير كلفه بمراقبة المبلغ وزوجته وحماته للانتقام منهم لصلتهم بإحدى الفتيات التي يحاول السبكي تلفيق عدة بلاغات لها بهدف ابتزازها، في المحضرين اللذان يحملان رقم ٢٣٥٩٨ أحوال قسم الهرم، و ٦٤٧٧ لسنة ٢٠١٧ الهرم .