احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بأسبوع الأرض، وذلك في إطار مشاركتها السنوية في يوم الأرض الدولي الذي يتم الاحتفال به يوم 22 إبريل من كل عام. ركزت الاحتفالات هذا العام على استخدام طرق أكثر نظافة واخضرارا في المعيشة اليومية مع الاحتفال في نفس الوقت بالجمال الطبيعي للأرض. استوحت الجامعة موضوع الاحتفال بهذا الأسبوع من الركائز الثلاث الرئيسية للاستدامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي العمليات والأبحاث والجانب الأكاديمي. تعتمد هذه الركائز على احترام البيئة وتهدف أنشطة أسبوع الأرض إلى إظهار هذا التقدير والوعي.

تقول ياسمين منصور، مسؤول الاستدامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، “يوفر أسبوع الأرض لأعضاء مجتمع الجامعة فرصة لتعريف أنفسهم بشكل أفضل بأفكار الاستدامة والمشاركة في الأنشطة التي ترفع من الوعي بالاستدامة. إن كل جهد بسيط نقوم به يسهم بشكل كبير في تقدمنا في مجال الاستدامة. كما يقدم لنا أسبوع الأرض فرصة لنكون أكثر وعيا بتأثيرنا على العالم الجميل من حولنا.”

يقول بيتر نصر، عضو هيئة التدريس في مركز التنمية المستدامة، “تواجه مصر أزمة حتمية في المياه والطاقة والغذاء، ومعالجة كل مشكلة بمفردها لن توفر حلا مستداما نظرا لترابط تلك المشكلات ببعض. تهدف أنشطة وأبحاث مركز التنمية المستدامة إلى توفير حلول مستدامة تسهم في حل التحديات الحالية والمستقبلية للمياه والطاقة والغذاء. بالإضافة إلى الأبحاث، فإن استراتيجية مركز التنمية المستدامة لها بعدان رئيسيان آخران وهما التعليم وخدمة المجتمع.”

هذا العام، ولأول مرة على الإطلاق، تعاون مكتب الاستدامة، ومركز التنمية المستدامة ومعهد بحوث البيئة المستدامة في تنظيم أسبوع الأرض في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأ أسبوع الأرض بتشجيع أفراد المجتمع على تحويل منازلهم إلى منازل صديقة للبيئة وأكثر اخضرارا من خلال تنظيم مسيرة لتشجيع الزراعة الحضرية فى حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. كما نظمت الجامعة ندوة عن “تقليل البصمة الكربونية، إنقاذ الأرض وتوفير الأموال”. تناولت هذه الجلسة أيضا عرضا من قبل الباحثين ومعهد بحوث البيئة المستدامة حول الأبحاث عن المدن المستدامة في مصر ودبي، بالإضافة إلى لعبة لتحديد البصمة الكربونية للأشخاص.

كما عقدت الجامعة ندوة بعنوان “العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء” وجولة في مختبر مركز التنمية المستدامة للمياه والطاقة الغذاء. قام نصر أيضا بإدارة ندوة مع ثلاثة من طلاب الدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة الذين قاموا بإجراء أبحاث عن المياه والطاقة والغذاء.

على مدار اليوم شارك أعضاء الجامعة في إجراء استبيان قصير لمبادرة استخدام أتوبيس الجامعة بدلا من السيارات للحفاظ على البيئة. كما أتيحت الفرصة لمجتمع الجامعة لمعرفة المزيد عن البصمة الكربونية للجامعة في ندوة بعنوان، “تتبع تأثير الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المناخ: خمس سنوات من البيانات”. قام خالد طرابية، أستاذ مساعد في التصميم المستدام في قسم العمارة والمؤلف المشارك لتقرير البصمة الكربونية للجامعة، بإدارة ندوة عن تغير المناخ في مصر ودور الجامعة.

وضمت الندوة حسن الفوال عميد كلية العلوم والهندسة، وصلاح الحجار، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والأستاذ المساعد في مركز البحوث الاجتماعية. و هانيا شلقامي، أستاذ مشارك في مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة.

وتختتم اليوم فعاليات أسبوع الأرض بجولة وقت غروب الشمس بحرم الجامعة تحكي قصة النباتات والحيوانات في حدائق حرم الجامعة مع ريتشارد هواث، محاضر أول في قسم الخطابة بالجامعة.