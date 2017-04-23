افتتح السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم المنتدى الأول للشركاء ببرنامج “الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط” PRIMA، والذي يعد بمثابة مبادرة لبرنامج مشترك يدعمه الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع وتنفيذ حلول مبتكرة ومتكاملة لتحسين كفاءة وأمان واستدامة الموارد المائية والنظم الغذائية بمنطقة البحر المتوسط.

وقال السفير سوركوش ـ في كلمته ـ إن التعاون الدولي في مجال العلوم والابتكار يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وهو أمر ضروري في السعي نحو علوم وتطبيقات أفضل للمعرفة، وخلق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل للإنسانية.

وأكد على التعاون الوثيق بين الباحثين من منطقة المتوسط على مدار السنوات الماضية، وأن برامج الاتحاد الأوروبي الإطارية طالما ساعدت على دفع التعاون في مجال البحث والابتكار قدما..مشيرا إلى برنامج “هورايزون 2020” الذي دشنه الاتحاد الأوروبي عام2014، وهو البرنامج الأكبر والأكثر انفتاحا للبحث والابتكار في العالم وتعمل حاليا في إطاره أكثر من 100 هيئة من مصر والدول الشريكة بجنوب المتوسط على مشروعات بحثية جاري تنفيذها.

وشدد السفير سوركوش على أهمية وجود برنامج كبير مثل مبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط، قائلا: ” تواجه المنطقة تحديات مشتركة تتطلب من الدول العمل معا لمعالجتها فإدارة موارد المياه ونظم الغذاء بمنطقة المتوسط تتم بشكل غير مستدام، كما أن تغير المناخ يزيد من وطأة تلك التحديات، إضافة إلى آثاره المجتمعية”.

ولفت إلى أن برنامج PRIMA يمكنه الإسهام في معالجة بعض هذه التحديات من خلال تقديم حلول إبداعية مشتركة لإدارة موارد المياه وأنظمة الغذاء بشكل مستدام، وبما يتوافق مع الواقع في دول المنطقة.

ونوه رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر بالدور الفعّال لمبادرات الدبلوماسية العلمية، مثل برنامج PRIMA، في بناء الثقة والتعاون والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط..مشيرا إلى أن الدول المشاركة في البرنامج تعمل معا في إطار قائم على المساواة فيما بينهم، كما يمكن أن يدعم البرنامج التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والصلات الدبلوماسية بين المشاركين.

يشارك في المنتدى الأول للشركاء ببرنامج “الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط” PRIMA، والذي يعقد بالقاهرة يومي 23 و24 أبريل الجاري، نحو 200 شخص، بينهم مستشارو العلوم بسفارات الاتحاد الأوروبي في مصر، ومسؤولون حكوميون، وباحثون في مجالات المياه والغذاء والزراعة، ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن برنامج PRIMA وفتح قنوات تبادل للمعلومات بين مختلف الأطراف المعنية.

يذكر أن برنامج “الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط” يضم 15 دولة، من بينها مصر، ومن المتوقع أن تصل ميزانيته إلى 400 مليون يورو تقدمها الدول المشاركة والاتحاد الأوروبي.