 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 04:42 مساءً
روابط سريعة
القوات الفلبينية تقتل 3 متشددين حاولوا خطف سياح
سائحين

القوات الفلبينية تقتل 3 متشددين حاولوا خطف سياح

الأحد، 23 ابريل 2017 04:26 م

قال متحدث باسم الجيش اليوم الأحد، إن جنودا فلبينيين قتلوا ثلاثة متشددين آخرين على صلة بتنظيم داعش فى منتجع كانوا يختبئون به بعد محاولة فاشلة لخطف سياح.

يأتى ذلك بعد أن قتلت القوات سبعة من أفراد المجموعة التى حاولت خطف سياح فى الجزيرة السياحية.

وقتلت القوات المتشددين من جماعة أبو سياف فى اشتباك أمس السبت فى جزيرة بوهول الواقعة على مسافة كبيرة إلى الشمال من معقلهم فى أقصى جنوب الفلبين. وقال الكولونيل إدجارد أريفالو قائد مكتب الشؤون العامة بالجيش أن اثنين أو ثلاثة من المتشددين ما زالوا فارين.

وتابع “لدينا تقارير تشير إلى أنهم أصيبوا وبدأت امداداتهم فى النفاد.”
وكانت مجموعة من عشرة متشددين تسللوا إلى بوهول الشهر الجارى. وأصدرت دول غربية تحذيرات من السفر إلى الجزيرة.

ولقى ستة متشددين مصرعهم فى اشتباك وقع فى 11 أبريل كما قتل آخر الأسبوع الماضى.
وقال الجيش الفلبينى أن من بين القتلى قياديا بالجماعة ضالعا فى خطف وقتل أجانب من كندا وألمانيا فى الشهور الأخيرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3