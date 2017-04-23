قال متحدث باسم الجيش اليوم الأحد، إن جنودا فلبينيين قتلوا ثلاثة متشددين آخرين على صلة بتنظيم داعش فى منتجع كانوا يختبئون به بعد محاولة فاشلة لخطف سياح.

يأتى ذلك بعد أن قتلت القوات سبعة من أفراد المجموعة التى حاولت خطف سياح فى الجزيرة السياحية.

وقتلت القوات المتشددين من جماعة أبو سياف فى اشتباك أمس السبت فى جزيرة بوهول الواقعة على مسافة كبيرة إلى الشمال من معقلهم فى أقصى جنوب الفلبين. وقال الكولونيل إدجارد أريفالو قائد مكتب الشؤون العامة بالجيش أن اثنين أو ثلاثة من المتشددين ما زالوا فارين.

وتابع “لدينا تقارير تشير إلى أنهم أصيبوا وبدأت امداداتهم فى النفاد.”

وكانت مجموعة من عشرة متشددين تسللوا إلى بوهول الشهر الجارى. وأصدرت دول غربية تحذيرات من السفر إلى الجزيرة.

ولقى ستة متشددين مصرعهم فى اشتباك وقع فى 11 أبريل كما قتل آخر الأسبوع الماضى.

وقال الجيش الفلبينى أن من بين القتلى قياديا بالجماعة ضالعا فى خطف وقتل أجانب من كندا وألمانيا فى الشهور الأخيرة.