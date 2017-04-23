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غداً.. افتتاح معرض الفنان محمد صبري في كلية الفنون التطبيقية
لوحة الفنان محمد صبري

غداً.. افتتاح معرض الفنان محمد صبري في كلية الفنون التطبيقية

الأحد، 23 ابريل 2017 04:27 م
رهام محمود

تحت رعاية وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، يفتتح د. ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، ود. جور نوبار القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، معرض الفنان الكبير محمد صبري في قاعة العرض الكبرى بالكلية، وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الاثنين.
ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

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