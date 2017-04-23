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السيسي والملك سلمان يبحثان مستجدات المنطقة ومجالات التعاون الثنائي
السيسي وسلمان

السيسي والملك سلمان يبحثان مستجدات المنطقة ومجالات التعاون الثنائي

الأحد، 23 ابريل 2017 04:04 م
كتب - أ ش أ

انطلقت القمة السعودية المصرية في قصر اليمامة بالرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.
وأفادت الوكالة السعودية بأن الجانبين بحثا خلال القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
وكان الرئيس السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين ، الذي كان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

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