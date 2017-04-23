بدأت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والقوي العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين بشأن رعاية أسر الشهداء المدنيين.

وقال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة –في كلمة أثناء الاجتماع- إن مشروع القانون يأتي لتفعيل التزام دستوري بتقديم الرعاية والعون لأسر الشهداء امتنانا من الدولة لدور الشهداء وتعظيما لحقهم على الدولة.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يعالج حالة مجتمعية فرضت نفسها على المجتمع للأسر التي تفقد عائلها من الشهداء المدنيين.

وأشار القصبي إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تقديم الرعاية للأسر التي تفقد عائلها نتيجة للأفعال الإجرامية التي تقوم بها عناصر إرهابية في بعض المناطق، سيما وأن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره.

وأكد القصبي أن ما سبق يستدعي ضرورة وجود مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائلها، دون الانتظار لقرار وزاري بشأن صرف تعويض أو ما شابه.