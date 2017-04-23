تعتزم شركة ZTE الصينية الرائدة في صناعة أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات ، الإعلان عن شراكتها الجديدة مع شركة “النيل الهندسية” المتخصصة في حلول الأعمال تقوم من خلاله الشركة المصرية بالترويج لمنتجات الشركة الصينية من أجهزة الهواتف الذكية وتعزيز علامتها التجارية ورفع مستوى الوعي بها في السوق المصري، بحضور قيادات شركة ZTE العالمية، حيث سيشارك كل من شين هوى الرئيس الاقليمي لشركة ZTE بافريقيا والشرق الاوسط لقطاع الهواتف المحموله و جاكي زو مدير منطقة الشرق الاوسط لقطاع الهواتف المحمولة بشركة ZTE ، كما سيشارك من شركة النيل الهندسية كل من المهندس هشام الطيبي رئيس مجلس ادارة شركة النيل الهندسية و احمد شوقي نائب رئيس شركة النيل الهندسية .

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة ZTE الصينية بالسوق المصري حيث تستهدف الشركة الصينية زيادة حصتها السوقية في مصر بحلول نهاية عام 2018 لتصل إلى 10%.

وتحتل شركة ZTE المركز السادس على مستوى العالم حالياً من حيث عدد مبيعات الهواتف الذكية وتعد الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا الى جانب الصين من اهم أسواق الشركة حيث تحتل الشركة المركز الرابع في الولايات المتحدة الامريكية والمركز الثاني في روسيا والعديد من المراكز المتقدمة في كثير من دول العالم.

جدير بالذكر أن شركة ZTE تعتبر من أكبر وأقدم شركات الاتصالات في العالم حيث تم انشاء الشركة عام 1985 وتعمل في أكثر من 140 دولة ولديها أكثر من 80 ألف موظف حول العالم من مختلف الجنسيات. وقد تم انشاء فرع الشركة بمصر عام 2000.