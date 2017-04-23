شهد اتيليه جدة للفنون الجميلة مساء الأربعاء الماضي تظاهرة ثقافية كبري للفن التشكيلي العربي بمختلف توجاهته الفنية وعرس ثقافي كبير تغرد فيه الألوان بجانب المنحوتات، كما تتألق فيه اعمال كبار التشكيليين العرب الذين اثروا حركة الفن العربي باعمالهم الفنية الرائعة وارائهم القيمة التي غيرت كثيرا من المفاهيم واشكال الفن وتوجهاته، الا وهو معرض “مختارات عربية” الذي ينظمه الاتيليه للعام العاشر، وحظي المعرض باقبال جماهيري كبير، وتم اقتناء مجموعة لا بأس بها من الاعمال في اليوم الأول للافتتاح.

وقال هشام قنديل مدير الاتيليه ان المعرض ضم 150 عملا فنيا مابين رسم وتصوير وجرافيك ونحت والجميل في هذا المعرض هو اتاحة اتيليه جدة الفرصة للشباب في المشاركة في هذا المعرض، بجانب كبار الفنانين وكذلك حضور النحت بقوة في هذا المعرض، سواء في اعمال الحجر او البرونز او الحديد ولفتت اعمال النحاتين المصريين المخضرمين انتباه الجميع وخصوصا اعمال الدكاترة عبدالمنعم الحيوان وعبدالعزيز صعب واحمد جاد وطارق الكومي ومحمود شكري وعادل شعبان ومن الجانب السعودي كانت هناك مشاركة نحتية متميزة للفنانين السعوديين صديق واصل ومحمد الثقفي.

أما في جانب التصوير فقد اخرج الفنانون المشاركون افضل ما لديهم من اعمال جديدة وخصوصا اعمال الفنانين السعوديين فهد الحجيلان وعبدالله حماس وعبدالله ادريس وفيصل الخديدي ومحمد الرباط وكذلك اعمال الفنانين السعوديين عمر صبير وعوض أبو صلاح والشيخ ادريس وكذلك عمل الفنانة السورية لميس الحموي وجاءت المشاركة المصرية كبيرة ومتميزة في هذا الدورة حيث شارك الفنانون د نوارومحمود أبو المجد وياسر رستم وسامي رافع وعمر النجدي وفرغلي عبدالحفيظ وجورج بهجوري وايمن السمري وعادل ثروت وعصام معروف ورضا عبدالرحمن والسيد عبده سليم وسوزان سعد وعبدالعال حسن وريم حسن واحمد عبدالوهاب وصلاح المليجي وسعدي الكعبي ولميس الحموي وغادة عبدالملك ورواء الدجوي وطارق الكومي وعبده رمزي ومحمد ربيع ومضطفي عيسي ومحمد زيادة واشرف رسلان وعاطف احمد وسماء يحي وجابر حجازي وطه القرني ومصطفي بط وصفية القباني ومحمد عبدالهادي وكرين حلمي ومنير فهيم ونجيب معين وتامر رجب.

ومن السعودية الفنانون عبدالله حماس وفهد الحجيلان وهشام بنجابي وباسم الشرقي ورياض حمدون وعبدالله المرزوق وعبدالله ادريس وزهير طوله وعبدالرحمن المغربي وصديق واصل وهند نصير وريم الديني واحمد حسين وفيصل الخديدي ومحمد الثقفي ومحمد الخبتي و وعلا حجازي ونهار مرزوق وفهد خليف ومحمد الشهري ونبيل نجدي واحمد البار واحمد الخزمري ومحمد العبلان وصالح الشهري وعبدالله بن صقر وعبير محمد وسحر عناني واماني برديسي ونوال السريحي.

وقال الفنان والناقد السعودي عبدالله ادريس هذه التظاهرة العربية الثقافية التي وشحت التشكيل العربي ووحدته خلقت مناخ ثقافي افتقدته الساحة التشكيلية المحلية (المأزومة) منذ سنوات وبات أتيليه جدة بقيادة مديره الناقد هشام قنديل (حلبة تنافس ( ومعمل تجارب لكافة الفنانين في الداخل).

وعن التجربة المصرية يري الناقد عبدالله ادريس ان التشكيل المصري تميز منذ بداية القرن العشرين ومنذ البعثات التي سافرت إلى إيطاليا وإنشاء أول أكاديمية مصرية للفنون بروما ومدرسة الفنون بالقاهرة في مطلع القرن العشرين، بالهوية الممتدة إلى جذور الفن المحلي والعربي والإسلامي والقبطي المتلاقح بالفن الفرعوني، وهذه الخصائص ملازمة لخطاب التشكيل المصري في محتواه الثقافي والبصري، وهو نتاج تراكمات متلاحقة صنعها المناخ البيئي بتعدديته الثقافية وانفتاحه وحواره مع العالم، اضافة الى موقع مصر الجغرافي.

وأضاف ادريس ان أعمال الفنان الأشهر جورج البهجوري كان لها الحضور الدائم بمختارات عربية منذ البدايات حتى دورته الأخيرة، فهو الفنان الأكثر انتشاراً على المستوى العربي والأكثر عملاً واستمرارية، يعرض له مختارات عربية بعض مجموعاته منها سيدة الغناء أم كلثوم، وبورتريهات من الحجم الصغير يعمد فيها الفنان إيجاد فواصل بين الضوء والظل ضمن مساحات لونية قاتمة لإبراز تضاريس تعبيرية في خارطة الوجه الإنساني).



وبعفويته وألوانه الصريحة يشيّد الفنان عبدالله حماس مشاهد للبيئة الجنوبية في السعودية في كرنفالات لونية تعج بها اللوحة مما يمنحها مشهداً زاهياً يسرق العين، إضافة إلى كون الفنان عُرف بخصوصيته وأسلوبه الخاص.

فهد الحجيلان هذا الفنان تعودنا أن نقف أمام عمله لنقرأ نصاً مفتوحاً على احتمالات متعددة وهو نص بصري قابل لكافة الاحتمالات، أيضاً غير قابل لفك شفراته، لكن الفنان هنا يصنع من خلال عمله جماليات مرتبطة بثقافة بصرية متفردة ومرتبطة برؤية أكثر معاصرة وبذات الفنان الموضوعية، عمل الحجيلان بالمعرض تجاوز حدود الرؤية المعتادة.