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غداً.. روائع أحمد رامي فى صالون أم كلثوم بالمانسترلى
أم كلثوم وأحمد رامي

غداً.. روائع أحمد رامي فى صالون أم كلثوم بالمانسترلى

الأحد، 23 ابريل 2017 03:52 م
رهام محمود

يقيم متحف أم كلثوم، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، صالون أم كلثوم الثقافي، بعنوان شعراء أم كلثوم، وذلك في الثامنة من مساء الاثنين 24 أبريل الجارى، بقصر المانسترلى بمنيل الروضة.
الصالون يحمل إسم شاعر الشباب أحمد رامي، وقراءة لأشعاره التي كتبها لأم كلثوم وتغنت بها، يستضيف الصالون الشاعر علي عمران، الناقد الدكتور رمضان الحضري، والإعلامية الدكتورة علا حويدق.
يصاحب الصالون تخت شرقي مع المطربة أنغام مصطفى، وباقة من روائع سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

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