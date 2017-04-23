احتفلت “فالنتينا تريشكوفا” أول رائدة فضائية بعيد ميلادها الثمانين، في معرض الفضاء بالمتحف العلمي بلندن، معربة عن سعادتها وشكرها لـ ” إيان بلاتشفورد “مدير المتحف، على تنظيمه تلك الاحتفالية لها.

ونقلت - التايمز اللندية - صورًا من الاحتفالية، وإجابتها على بعض الأسئلة التي وجهت لها، حيث سألها روجر هايفيلد- مدير الشؤون الخارجية بالمتحف العلمي.. ممازحًا: «ما رأيك في رحلة إلى المريخ، ذهابًا بلا عودة؟»، أجابت ضاحكة: «من غير تردد.. بالتأكيد موافقة».

وعن أسرار تعلقها بالفضاء، تحكي: «كنت مفتونة بجاجارين، مواطني الذي سبقني إلى الفضاء بعامين، جلست على ضفاف الفولجا أتخيل نفسي أقود مركبة فضائية خارج نطاق الأرض، التحقت بفرقة المظلات النسائية، في سن 22 التحقت بنادي الطيران في موسكو عام 1959م، وسجلت 120 قفزة بالباراشوت، توسم فيَّ مسؤولو البرنامج الفضائي السوفيتي الجرأة، كنت أقفز من الطائرة قبل أن أتلقى الأمر».

عن شعورها وهي تدخل قمرة القيادة بالمركبة، تضيف: «صبيحة 16 يونيو 1963م، ركبت وطاقم الخدمات الحافلة إلى منصة الإطلاق، وقفت مزهوة ببذلتي الفضائية برتقالية اللون، ورحت أقبل المركبة العجيبة التي تأخذني بعيدًا عن الأرض، لأدخل التاريخ وأحقق حلمي في خلافة جاجارين، وفي ريادة نساء العالم إلى الفضاء».

تتابع: «بعد التأكد من عمل أجهزة الاتصال، وأجهزة الإنقاذ، اتخذت مكاني ككائن فضائي، لم أعد أشعر بالخوف، فقط جنون الإثارة والمغامرة، صرخت من أعماقي.. «مرحبًا أيتها السماء، قادمة أنا إليك لأراك عن قرب»، ثم غنيت.. «أنا طائر النورس»، ابتعدت عن الأرض رويدًا رويدًا، عيناي معلقة بها، أناظرها عبر الكوة، أمنا الأرض غاية في الروعة والجمال، اخترقت هالات السحب الزرقاء، لأخترق طبقات معتمة، رأيت الأفق، يا له من منظر بديع».

من متاعب الرحلة.. «أن السماعة والخوذة والكرسي ذاتها، كلها كانت غير مريحة لي، كنت أستمع إلى الأغاني لأتغلب على الألم، حدث عطل فني في التوجيه فابتعدت عن المسار، صمموها للانطلاق ونسوا تجهيزات الهبوط، حاولت السيطرة على المركبة حتى هبطت بسلام، كنت أدعو الله ألا أهبط في البحر، بمجرد دخولي مجال الأرض ارتفعت حرارة المركبة إلى 1500 درجة مئوية، خلال 16 دقيقة انخفضت تدريجيًا، قلدت جاجارين وشغلت القاذف على ارتفاع يزيد عن 4 أميال، انفرد الباراشوت، حملني والمركبة وهبطت في شاطئ بمنطقة ألتيا (روسيا الاتحادية الآن)، وليس في كازاخستان كما كان مقررًا، ثم نلت لقب «بطلة الاتحاد السوفيتي»، وتقلدت وسام «لينين».

وتمكنت تريشكوفا من الطيران إلى الفضاء الخارجي على متن فوستك 6 سنة 1963م وكانت أول امرأة في التاريخ طارت إلى الفضاء والمرأة الوحيدة التي أجرت طيرانا فضائياً منفرداً دون طاقم.

ولدت في قرية صغيرة تدعى (بولشويا ماسلينيكوفا) في إقليم ياروسلافل، بعد إتمامها لدراستها في المدرسة بدأت العمل في مصنع للإطارات ثم درست الهندسة كما تدربت علي الهبوط بالمظلات. اختيرت هي وأربعةٌ من زملائها (تتيانا كوزنتسوفا، إرينا سولويوفا، زهانا يركينا، فالنتينا بونومريفا) من بين أربعمائة متقدمة ليصبحوا رائدات فضاء - وفقا لما نشرته مجلة سيدتي .