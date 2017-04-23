شهد شارع المعز أكبر تجمع بمشاركة أكثر من 30 فرقة من مختلف ثقافات العالم من خلال كرنفال الدورة الخامسة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية ؛ حيث احتشدت الجماهير المصرية والأجنبية فى شارع المعز.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان أن موكب الإحتفال بدأ فى التحرك من بوابة الفتوح إلى مجموعة السلطان قلاوون وامتزجت موسيقات وإيقاعات الشعوب المختلفة تتقدمهم مصر بفرقها المتميزة، ولأول مرة تُشارك فرقة حلايب وشلاتين والوادى الجديد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى باقى الفرق المصرية المتميزة ثم تتارستان والإكوادور ونيجيريا والصين وغينيا وموريشيوس والسنغال واليونان وكوت ديفوار وسيريلانكا وغيرهم بملابسهم التقليدية التراثية حتى توقفت الفرق عند المسرح المخصص للمهرجان وقدمت الفرق فقرات مختلفة متنوعة تُبرز التنوع الثقافى وتفاعلت الجماهير الكبيرة مع الفرق المشاركة بالرقص والغناء فى مشهد مُبهر وبديع وتم تدشين المشروع القومى لإحياء فنون القاهرة التاريخية ” القاهرة فى ألف عام” من خلال احتضان اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

وفى ختام الإحتفالية تفاعل الجمهور مع الفنان انتصار عبد الفتاح حيث طلب منهم ان يغنوا معاً النشيد الوطنى بلادى..بلادى وكانت أصوات الجماهير ممزوجة بأصوات الفرق قد هزت أرجاء شارع المعز.