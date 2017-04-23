 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 04:47 مساءً
روابط سريعة
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية
ميناء شرم الشيخ

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأحد، 23 ابريل 2017 03:28 م
متابعات

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء ظهر اليوم /الأحد/ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، كما تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأشار المتحدث الإعلامى للهيئة إلي استمرار إغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن المركز يتابع عمليات الهيئة الرئيسية بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانىء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3