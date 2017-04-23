إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء ظهر اليوم /الأحد/ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، كما تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأشار المتحدث الإعلامى للهيئة إلي استمرار إغلاق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا أن المركز يتابع عمليات الهيئة الرئيسية بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانىء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.