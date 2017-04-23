انتقد المحلل السياسي علي نصر الدين ما وصفه بـ”الخطاب التحريضي ضد المسلمين” للمرشحة اليمنية المتطرفة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي مشكلة عالمية وليست فرنسية فقط.

ووشبه نصر الدين في تصريحات تلفزيونية لـ”اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، المرشحة الرئاسية بـ”الرجعيين الإسلاميين العرب”، منتقدا مطالبتها بانعزال وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن لوبان تحاول استغلال الأحداث التي شهدتها فرنسا مؤخرا لخدمة مصالحها الشخصية.

وجدير بالذكر، ان الملايين من المواطنين الفرنسيين يتوجهون اليوم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس رقم 25 في الجمهورية الخامسة.